В деяких українців заберуть субсидію ще цього року: хто потрапить під "роздачу"

Ще до кінця 2023 року деякі українці можуть втратити житлові субсидії. Наразі причина для позбавлення цих виплат є лише одна.

У кого можуть забрати субсидію

Як повідомила директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко, деякі громадяни можуть втратити субсидію ще у 2023 році. Причина наразі є лише одна – 3-місячна заборгованість, яка перевищує 680 гривень.

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Якщо заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 грн і не є погашеною,

– підкреслила вона.

Чи можна відновити субсидію

Повернути субсидію можливо. Для цього потрібно або погасити заборгованість, або укласти з Пенсійним фондом договір про реструктуризацію.

Хто може отримати субсидію

Субсидію призначають у тому випадку, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середнього показника місячного сукупного доходу родини. Субсидію призначають на час воєнного стану та на 1 місяць після його завершення. В неопалювальний сезон розмір субсидії складає 350 – 400 гривень.

Також заявку на отримання субсидії можуть подавати внутрішньо переміщені особи.