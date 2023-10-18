У кого могут забрать субсидию

Как сообщила директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко, некоторые граждане могут потерять субсидию еще в 2023 году. Причина сейчас только одна – 3-месячная задолженность, которая превышает 680 гривен.

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Если задолженность возникла в течение трех месяцев, превышает 680 грн и не погашена,

– подчеркнула она.

Можно ли возобновить субсидию

Возвратить субсидию возможно. Для этого нужно либо погасить задолженность, либо заключить с Пенсионным фондом договор о реструктуризации.

Кто может получить субсидию

Субсидию назначают в том случае, если расходы на коммуналку превышают 15% среднего показателя месячного совокупного дохода семьи. Субсидию назначают на время военного положения и на 1 месяц после его завершения. В неотапливаемый сезон размер субсидии составляет 350 – 400 гривен.

Также заявку на получение субсидии могут подавать внутри перемещенные лица.