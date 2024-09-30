Останній день вересня: які ціни на долар та євро

Курс валют залишається стабільним у ціні в банках після вихідних, навіть із незначним коливанням вниз. Водночас на чорному ринку та в обмінниках спостерігається протилежна ситуація, де долар та євро додали в ціні.

Курс валют у банках

Станом на ранок 30 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (-5 копійок проти 28 вересня) та продаж – по 41,50 гривні (-3 копійки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,70 гривні (-10 копійок), а продаж – по 46,42 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (+11 копійок), а продати – по 41,55 гривні (+5 копійок).

(+11 копійок), а продати – по (+5 копійок). Купівля євро по 46,31 гривні (+3 копійки), а продаж по 46,45 гривні (+4 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,33 гривні (+40 копійок), а продають – по 41,64 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+40 копійок), а продають – по (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 46,20 гривні (-4 копійки), а продають – по 46,55 гривні (+6 копійок).

Чи буде курс євро змінюватися

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня на ринку не буде багато змін. Як він пояснив, з одного боку всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною "системою" і відповідно до режиму "керованої гнучкості".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку А з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.

Крім того, Лєсовий зазначив, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня.

Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою,

– додав банкір.

Зауважте! Курс євро на міжбанку буде на рівні 44 – 46 гривень, а на готівковому ринку – 44 – 46,5 гривні.