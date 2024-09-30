Курс валют у банках
- Станом на ранок 30 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41 гривні (-5 копійок проти 28 вересня) та продаж – по 41,50 гривні (-3 копійки).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 45,70 гривні (-10 копійок), а продаж – по 46,42 гривні (-2 копійки).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (+11 копійок), а продати – по 41,55 гривні (+5 копійок).
- Купівля євро по 46,31 гривні (+3 копійки), а продаж по 46,45 гривні (+4 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 41,33 гривні (+40 копійок), а продають – по 41,64 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,20 гривні (-4 копійки), а продають – по 46,55 гривні (+6 копійок).
Чи буде курс євро змінюватися
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наступного тижня на ринку не буде багато змін. Як він пояснив, з одного боку всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною "системою" і відповідно до режиму "керованої гнучкості".
А з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.
Крім того, Лєсовий зазначив, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня.
Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою,
– додав банкір.
Зауважте! Курс євро на міжбанку буде на рівні 44 – 46 гривень, а на готівковому ринку – 44 – 46,5 гривні.