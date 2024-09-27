Курс євро наступного тижня

Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом розповів, що наступного тижня на ринку не буде багато змін.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ З одного боку всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною "системою" і відповідно до режиму "керованої гнучкості" – часті, подекуди щоденні курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі "коридори" коливань. А з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.

Валютні зміни не становитимуть загрози для ринку. Вільне курсоутворення за точкового втручання регулятора буде збережено.

Крім цього, не виключаємо частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня. Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою,

– сказав він.

Основні курсові показники у жовтні