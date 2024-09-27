Курс євро наступного тижня
Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом розповів, що наступного тижня на ринку не буде багато змін.
Читайте також Депозитні ставки у жовтні: які вкладення будуть найвигідніші
З одного боку всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною "системою" і відповідно до режиму "керованої гнучкості" – часті, подекуди щоденні курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі "коридори" коливань. А з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.
Валютні зміни не становитимуть загрози для ринку. Вільне курсоутворення за точкового втручання регулятора буде збережено.
Крім цього, не виключаємо частковий вплив інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня. Іншими словами, загальна картина на валютному ринку буде досить прогнозованою,
– сказав він.
Основні курсові показники у жовтні
- Коридори валютних коливань: 44 – 46 гривень за євро (на міжбанку) та 44 – 46,5 гривні за євро (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти – до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,1 гривні за євро; комерційні банки — до 0,8 – 1 гривні за євро; обмінні пункти — до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,3 – 0,5 гривні за євро; обмінні пункти — 0,5 – 0,7 гривні за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за євро; обмінні пункти — до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.