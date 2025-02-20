Як українці можуть купити собі пенсію у 2025 році

Аби вийти на пенсію, українці мають сягнути пенсійного віку і набути достатню кількість стажу. Зараз піти на заслужений відпочинок можна після 60 років.

Хто зможе піти на пенсію у 2025

Мінімальна кількість стажу, яку необхідно набути, залежить від віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Продаж за безцінь: "Укрнафта" втратила мільйони через занижені ціни на газ

У 2025 році встановлено такі мінімуми стажу:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Встановлені мінімуми для 60 та 63 років будуть зростати щорічно до 2028 року.

Як збільшити кількість стажу

Українці можуть докупити потрібну кількість стажу. Здійснити таку покупку варто:

громадянам, що не змогли набути достатню кількість стажу;

особам, які не мали великого офіційного доходу;

українцям, що живуть за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні.

Щоб купити 1 місяць стажу, потрібно внести суму рівну мінімальному страховому внеску. Зараз це значення складає 22% від мінімальної зарплати. Відповідно, 1 місяць стажу обійдеться у 1 760 гривень.

Зауважте! Для придбання року стажу доведеться витратити 21 120 гривень.