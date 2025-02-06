За віком чи за вислугу років: яку пенсію вигідніше обрати

Часто люди, які отримують пенсію за віком, часто стикаються з проблемами при переході на пенсію за вислугу років. Щоб зрозуміти, який вид пенсії вигідніший, варто знати, як розраховується розмір виплати.

Хто може мати пенсію за вислугу років

З 2017 року пенсії за вислугу років для багатьох професій були скасовані, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Водночас для деяких категорій право на пенсію за вислугу років залишилося, і норми щодо цього виду пенсії були перенесені до іншого Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зауважте! Згідно з частиною 4 статті 114 цього Закону, право на пенсію за вислугу років мають працівники, які мають певний стаж, визначений Кабінетом Міністрів.

Як нараховується пенсія за вислугу років

При призначенні пенсії враховується середня заробітна плата в Україні за три роки, що передують році звернення. Наприклад:

для призначення пенсій у 2024 році використовується середня зарплата за 2021-2023 роки, що становить 13 559,41 гривні;

для пенсій, призначених до 2018 року, застосовується середня заробітна плата за 2014-2016 роки, яка становила 3 764,40 гривні. Ця сума була оновлена у 2017 році для осучаснення всіх раніше призначених пенсій.

протягом наступних років вона кілька разів індексувалася, і на 1 березня 2024 року її розмір становить 7 994,47 гривні.

Згідно з Законом, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховувався під час призначення або перерахунку попереднього виду пенсії.

Зауважте! Перейти з пенсії за віком на пенсію за вислугу років, але обидва види пенсії розраховуються за однаковою формулою. При цьому нову середню зарплату за три попередні роки при переведенні не будуть застосовувати, оскільки це не вважається первинним призначенням пенсії.