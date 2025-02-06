Кто может иметь пенсию за выслугу лет

С 2017 года пенсии за выслугу лет для многих профессий были отменены, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

Читайте также В ПФУ рассказали можно ли изменить дату выдачи пенсии

В то же время для некоторых категорий право на пенсию за выслугу лет осталось, и нормы по этому виду пенсии были перенесены в другой Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Обратите внимание! Согласно части 4 статьи 114 этого Закона, право на пенсию за выслугу лет имеют работники, которые имеют определенный стаж, определенный Кабинетом Министров.

Как начисляется пенсия за выслугу лет

При назначении пенсии учитывается средняя заработная плата в Украине за три года, предшествующих году обращения. Например:

для назначения пенсий в 2024 году используется средняя зарплата за 2021-2023 годы, что составляет 13 559,41 гривны;

для пенсий, назначенных до 2018 года, применяется средняя заработная плата за 2014-2016 годы, которая составляла 3 764,40 гривны. Эта сумма была обновлена в 2017 году для осовременивания всех ранее назначенных пенсий.

в течение последующих лет она несколько раз индексировалась, и на 1 марта 2024 года ее размер составляет 7 994,47 гривны.

Согласно Закону, перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется с применением показателя средней заработной платы, который учитывался при назначении или перерасчете предыдущего вида пенсии.

Обратите внимание! Перейти с пенсии по возрасту на пенсию за выслугу лет, но оба вида пенсии рассчитываются по одинаковой формуле. При этом новую среднюю зарплату за три предыдущих года при переводе не будут применять, поскольку это не считается первичным назначением пенсии.