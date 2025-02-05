Как изменить дату начисления пенсии

Часть лиц получает пенсионную выплату через "Укрпочту", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Согласно статистике ПФУ, по состоянию на 1 января 2025 года, в Украине проживало 10,3 миллиона пенсионеров. 2,8 миллиона из них – продолжают работать, несмотря на выход на заслуженный отдых.

Пенсии должны выдаваться пенсионерам с 4 по 25 число ежемесячно. Точная дата начисления выплаты зависит от многих факторов.

Изменить число выдачи средств невозможно. Коррекции подлежит только метод получения выплаты.

Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– рассказала специалист главного управления Пенсионного фонда Екатерина Дыбенко.

Обратите внимание! Средства на банковский счет поступают быстрее, чем через "Укрпочту".