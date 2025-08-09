Укр Рус
9 серпня, 09:52
2

Чи загрожує пенсіонерам повістка у 2025 році

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Пенсіонери віком від 60 років, з інвалідністю або серйозними хворобами не підлягають мобілізації.
  • Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, та пенсіонери з особливими заслугами перед державою, також звільняються від мобілізації.

В умовах війни мобілізація охоплює дедалі більше українців. Однак пенсіонери за певних умов можуть уникнути призову.

Кого з пенсіонерів не мобілізують? 

Попри воєнний стан і розширення мобілізації в Україні, деякі категорії пенсіонерів можуть не отримати повістку. Адже сам факт виходу на пенсію не означає автоматичного звільнення від військового обов’язку, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Ключовим чинником є вік, стан здоров’я та особисті обставини. Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації такі пенсіонери:

  • Особи віком від 60 років: це граничний вік для служби у ЗСУ, тому повістка їм не надходитиме.
  • Пенсіонери з інвалідністю: незалежно від віку, за наявності відповідних підтверджуючих документів.
  • Літні люди з серйозними хворобами або травмами, що роблять їх непридатними до служби за висновком ВЛК.
  • Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю чи недієздатними родичами: якщо це їхній постійний обов’язок.
  • Пенсіонери з особливими заслугами перед державою: за відповідним статусом і документами.

Важливо! Військові пенсіонери залишаються на обліку, але їх можуть призвати лише за профільною військово-обліковою спеціальністю і за умови відповідності посади їхньому званню. Призов без згоди або на будь-яку посаду не допускається.