В умовах війни мобілізація охоплює дедалі більше українців. Однак пенсіонери за певних умов можуть уникнути призову.

Кого з пенсіонерів не мобілізують?

Попри воєнний стан і розширення мобілізації в Україні, деякі категорії пенсіонерів можуть не отримати повістку. Адже сам факт виходу на пенсію не означає автоматичного звільнення від військового обов’язку, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Ключовим чинником є вік, стан здоров’я та особисті обставини. Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації такі пенсіонери:

Особи віком від 60 років: це граничний вік для служби у ЗСУ, тому повістка їм не надходитиме.

Пенсіонери з інвалідністю: незалежно від віку, за наявності відповідних підтверджуючих документів.

Літні люди з серйозними хворобами або травмами, що роблять їх непридатними до служби за висновком ВЛК.

Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю чи недієздатними родичами: якщо це їхній постійний обов’язок.

Пенсіонери з особливими заслугами перед державою: за відповідним статусом і документами.

Важливо! Військові пенсіонери залишаються на обліку, але їх можуть призвати лише за профільною військово-обліковою спеціальністю і за умови відповідності посади їхньому званню. Призов без згоди або на будь-яку посаду не допускається.