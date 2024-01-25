Чи розморозять гроші для Угорщини напередодні ухвалення рішення про 50 мільярдів для України

Чималенька сума коштів для Будапешта перебуває під блокуванням вже понад рік. Через що цю суму досі не передали Угорщині та чого від країни очікує Єврокомісія, читайте далі.

Скільки мільярдів заморожено

Єврокомісія не планує розморожувати кошти для Будапешта із заблокованих фондів через порушення верховенства права напередодні саміту ЄС в лютому. Про це повідомив єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан під час засідання комітету Європарламенту з питань бюджетного контролю, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Читайте також: "Зерновий бан" як інструмент проти українських товарів: що пропонує Єврокомісар Войцеховський

Йоханнес Хан наголосив, що Єврокомісія продовжує співпрацювати з угорським урядом для розв'язання наявних проблем. Зазначимо, що під блокуванням перебувають понад 22 мільярди євро з Фонду згуртованості для Будапешта.

Через що кошти досі заблоковані

За словами єврокомісара, досі Будапешт не повідомив Єврокомісію про виконання реформ.

Угорщина досі офіційно не повідомила про жодні нові коригувальні заходи. У грудні, через 1 рік після ухвалення рішення Ради, Комісія була зобов'язана за власною ініціативою провести повторну оцінку ситуації в Угорщині. У цій переоцінці Комісія дійшла висновку, що без офіційного повідомлення про нові реформи, бюджет Союзу все ще перебуває на тому ж рівні ризику,

– сказав єврокомісар.

Своєю чергою єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс додав, що Єврокомісія досі занепокоєна станом верховенства права в Угорщині. За його словами, немає жодних змін з огляду на дискримінацію ЛГБТ-спільнот та відсутності академічної свободи.

Нам потрібно продовжувати моніторинг, і якщо будуть якісь відхилення в організації та функціонуванні Національної суддівської ради, ми повинні будемо відреагувати,

– сказав Рейндерс.

Крім того, Рейндерс зазначив, що попри розблокування 10 мільярдів для Будапешта через ухвалену судову реформу, ЄК буде продовжувати моніторинг чинності відповідного закону.