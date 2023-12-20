План передачі російських активів Україні: ЄС пропонує своєрідний "аванс" перед репараціями

Після початку повномасштабного вторгнення країни Заходу встигли заморозити близько 260 мільярдів євро російських активів. Тепер їх пропонують виплатити Україні траншами, як "аванс" перед репараціями.

Аванс перед репараціями

Вашингтон публічно не підтримав ідею конфіскації заморожених активів Росії, проте у приватному порядку погодився на цю пропозицію. Наприклад в одному із дискусійних документів G7, який подали офіційні особи з США, конфіскація активів описана як "контрзахід" який згідно з міжнародним правом змусить Росію припинити агресію.

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Також у документі зазначено, що це буде цілком законно, якщо держави, які "постраждали" від цієї війни підуть на такий крок. Мовиться про країни, які надавали фінансування економіці та війську України.

Представники США допускають, що заморожені активи можна передати Україні траншами через Світовий банк або ж Європейський банк реконструкції та розвитку. Це вважатиметься "авансом" перед репараціями від Росії, які та муситиме заплатити.

Де найбільше заморожених активів

У 2022 році близько 260 мільярдів євро активів російського центробанку заблокували G7, ЄС та Австралія. З цієї суми близько 210 мільярдів євро активів зберігається в ЄС у формі готівки та державних облігацій.

Для порівняння у США сумарно заморозили всього 5 мільярдів доларів російських активів.

Близько 191 мільярда євро зберігається зараз у центральному депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Бельгії "Euroclear". Далі за величиною заблокованих активів йдуть Франція та Німеччина з обсягами 19 мільярдів та 210 мільйонів євро відповідно.