Аванс перед репарациями

Вашингтон публично не поддержал идею конфискации замороженных активов России, однако в частном порядке согласился с этим предложением. Например, в одном из дискуссионных документов G7, который подали официальные лица из США, конфискация активов описана как "контрмера", которая в соответствии с международным правом заставит Россию прекратить агрессию.

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Также в документе указано, что это будет вполне законно, если "пострадавшие" государства от этой войны пойдут на такой шаг. Речь идет о странах, которые предоставляли финансирование экономике и войску Украины.

Представители США допускают, что замороженные активы можно передать Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Это будет считаться "авансом" перед репарациями от России, которые должны заплатить.

Где больше всего замороженных активов

В 2022 году около 260 миллиардов евро активов российского центробанка заблокировали G7, ЕС и Австралия. Из этой суммы около 210 миллиардов евро активов хранится в ЕС в форме наличных денег и государственных облигаций.

Обратите внимание! Для сравнения в США суммарно заморозили всего 5 миллиардов долларов российских активов.

Около 191 миллиарда евро хранится сейчас в центральном депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Бельгии Euroclear. Далее по величине заблокированных активов следует Франция и Германия с объемами 19 миллиардов и 210 миллионов евро соответственно.