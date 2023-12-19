Болгария отказалась от российского топлива

Таким образом, Болгария запретила исключение запрета ЕС по импорту российской нефти. К слову, он должен быть отменен 1 октября 2024 года.

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Напомним! Этот запрет с исключением Еврокомиссия наложила еще в 2022 году из-за специфического расположения страны.

До 31 декабря этого года Национальное таможенное агентство Болгарии должно провести инвентаризацию складов и проверить имеющиеся объемы топлива и сырой нефти. Если найдут топливо, которое нельзя будет продать по этическим соображениям, его экспортируют по соответствующей процедуре, установленной ЕС.

Пока законодательство ЕС не установит положения по определению происхождения природного газа, Болгария отменила торговый сбор на импорт и транзит российского ресурса.

Обратите внимание! Еще в конце сентября власти Болгарии одобрили постепенный отказ от российской нефти. Таким образом, страна хотела присоединиться к санкциям против России.