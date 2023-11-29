Словаччина продовжить заборону на імпорт агропродукції з України

Словаччина ввела заборону імпорту не тільки на агропродукцію, а і на інші товари з України. З 29 листопада обмеження будуть посилюватися.

На що діє заборона Словаччини

15 вересня Єврокомісія прийняла рішення про скасування заборони на імпорт української продукції. Однак, Польща та Словаччина виступили проти цього рішення. Ці країни у односторонньому порядку ввели обмеження на ввіз української сировини.

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Україна, своєю чергою, подала позов у СОТ для вирішення цієї ситуації. Українська та польські сторони повідомили, що прагнуть мирного врегулювання конфлікту.

29 листопада уряд Словаччини не тільки продовжив заборони, а і посилив їх. На що саме діють ці обмеження:

пшениця;

соняшник;

мед;

соя;

кукурудза;

солод;

насіння ріпаку.

Міністерство сільського господарства Польщі висловило пропозицію опломбування українських товарів, які ввозяться в країну. Тобто на цю продукцію діятиме митне закриття. Міністр сільського господарства Польщі Річард Такач вважає, що це абсолютно обґрунтовано, оскільки загальноєвропейського рішення відносно українських товарів немає.

Словаччина та Польща виступили проти рішення Єврокомісії, через те, що українська агропродукція може демпінгувати їхній ринок. Польські та словацькі фермери вважають, що завдяки введенню цих заборон, місцевий бізнес отримає змогу якісно реалізовувати свій товар.