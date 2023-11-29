На що діє заборона Словаччини

15 вересня Єврокомісія прийняла рішення про скасування заборони на імпорт української продукції. Однак, Польща та Словаччина виступили проти цього рішення. Ці країни у односторонньому порядку ввели обмеження на ввіз української сировини.

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Україна, своєю чергою, подала позов у СОТ для вирішення цієї ситуації. Українська та польські сторони повідомили, що прагнуть мирного врегулювання конфлікту.

29 листопада уряд Словаччини не тільки продовжив заборони, а і посилив їх. На що саме діють ці обмеження:

  • пшениця;
  • соняшник;
  • мед;
  • соя;
  • кукурудза;
  • солод;
  • насіння ріпаку.

Міністерство сільського господарства Польщі висловило пропозицію опломбування українських товарів, які ввозяться в країну. Тобто на цю продукцію діятиме митне закриття. Міністр сільського господарства Польщі Річард Такач вважає, що це абсолютно обґрунтовано, оскільки загальноєвропейського рішення відносно українських товарів немає.