На що діє заборона Словаччини
15 вересня Єврокомісія прийняла рішення про скасування заборони на імпорт української продукції. Однак, Польща та Словаччина виступили проти цього рішення. Ці країни у односторонньому порядку ввели обмеження на ввіз української сировини.
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Україна, своєю чергою, подала позов у СОТ для вирішення цієї ситуації. Українська та польські сторони повідомили, що прагнуть мирного врегулювання конфлікту.
29 листопада уряд Словаччини не тільки продовжив заборони, а і посилив їх. На що саме діють ці обмеження:
- пшениця;
- соняшник;
- мед;
- соя;
- кукурудза;
- солод;
- насіння ріпаку.
Міністерство сільського господарства Польщі висловило пропозицію опломбування українських товарів, які ввозяться в країну. Тобто на цю продукцію діятиме митне закриття. Міністр сільського господарства Польщі Річард Такач вважає, що це абсолютно обґрунтовано, оскільки загальноєвропейського рішення відносно українських товарів немає.