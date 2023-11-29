Чому скасовують субсидії

Для зменшення комуналки, деякі родини можуть подати заяву на оформлення субсидії. Йдеться про домогосподарства, які не можуть самостійно оплачувати ЖКП.

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Оскільки на субсидії надаються значні видатки з бюджету, спецкомісія проводить постійну перевірку її отримувачів на відповідність визначеним критеріям. Чому може відбутися скасування:

виявлення додаткового доходу родини;

смерть отримувача;

зміни у складі родини;

борги за ЖКП;

зміна місця проживання родини.

Аби уникнути скасування субсидії, необхідно подати спеціальну заяву про зміни у ПФУ. Тоді комісія проведе перевірку вказаних даних, відповідно до звернення.

Зверніть увагу! Якщо на неопалювальний сезон призначено нульовий розмір субсидії, це не означає скасування. Просто у домогосподарства є можливість самостійно сплачувати комуналку. Відповідно, субсидія не потрібна.

Як отримати субсидію

На субсидію можуть претендувати як орендарі, так і власники приміщення. Одним з основних факторів, який враховується комісією є сумарний дохід родини. Для отримання субсидії ви можете звернутися у ПФУ або ж зробити це через застосунок Дія. Які документи потрібні для подачі заяви:

декларація про дохід родини;

свідоцтво про право власності чи договір оренди;

посвідчення особи.

Розгляд заяви триває протягом 30 днів. Субсидію призначають на усі ЖКП або на певні послуги окремо.