Почему отменяют субсидии

Для уменьшения коммуналки некоторые семьи могут подать заявление на оформление субсидии. Речь идет о домохозяйствах, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКУ.

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Поскольку на субсидии предоставляются значительные расходы из бюджета, спецкомиссия производит постоянную проверку ее получателей на соответствие определенным критериям. Почему может произойти отмена:

выявление дополнительного дохода семьи;

смерть получателя;

изменения в составе семьи;

долги по ЖКУ;

смена места проживания семьи.

Чтобы избежать отмены субсидии, необходимо подать специальное заявление об изменениях в ПФУ. Тогда комиссия проведет проверку указанных данных согласно обращению.

Обратите внимание! Если на неотапливаемый сезон назначен нулевой размер субсидии, это не означает отмену. Просто у домохозяйства есть возможность самостоятельно платить коммуналку. Соответственно, субсидия не нужна.

Как получить субсидию

На субсидию могут претендовать арендаторы и владельцы помещения. Одним из основных факторов, который учитывается комиссией, является суммарный доход семьи. Для получения субсидии вы можете обратиться в ПФУ или сделать это через приложение Дия. Какие документы необходимы для подачи заявления:

декларация доходов семьи;

свидетельство о праве собственности или договор аренды;

удостоверение личности.

Рассмотрение заявления длится 30 дней. Субсидию назначают на все ЖКУ или на определенные услуги отдельно.