Почему отменяют субсидии
Для уменьшения коммуналки некоторые семьи могут подать заявление на оформление субсидии. Речь идет о домохозяйствах, которые не могут самостоятельно оплачивать ЖКУ.
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Поскольку на субсидии предоставляются значительные расходы из бюджета, спецкомиссия производит постоянную проверку ее получателей на соответствие определенным критериям. Почему может произойти отмена:
- выявление дополнительного дохода семьи;
- смерть получателя;
- изменения в составе семьи;
- долги по ЖКУ;
- смена места проживания семьи.
Чтобы избежать отмены субсидии, необходимо подать специальное заявление об изменениях в ПФУ. Тогда комиссия проведет проверку указанных данных согласно обращению.
Как получить субсидию
На субсидию могут претендовать арендаторы и владельцы помещения. Одним из основных факторов, который учитывается комиссией, является суммарный доход семьи. Для получения субсидии вы можете обратиться в ПФУ или сделать это через приложение Дия. Какие документы необходимы для подачи заявления:
- декларация доходов семьи;
- свидетельство о праве собственности или договор аренды;
- удостоверение личности.
Рассмотрение заявления длится 30 дней. Субсидию назначают на все ЖКУ или на определенные услуги отдельно.