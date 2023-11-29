На что действует запрет Словакии
15 сентября Еврокомиссия приняла решение об отмене запрета на импорт украинской продукции. Однако Польша и Словакия выступили против этого решения. Эти страны в одностороннем порядке ввели ограничения на ввоз украинского сырья.
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Украина, в свою очередь, подала иск в ВТО для разрешения этой ситуации. Украинская и польские стороны сообщили, что стремятся к мирному урегулированию конфликта.
29 ноября правительство Словакии не только продлило запреты, но и усилило их. На что действуют эти ограничения:
- пшеница;
- подсолнечник;
- мед;
- соя;
- кукуруза;
- солод;
- семена рапса.
Министерство сельского хозяйства Польши высказало предложение опломбирования украинских товаров, ввозимых в страну. То есть, на эту продукцию будет действовать таможенное закрытие. Министр сельского хозяйства Польши Ричард Такач считает, что это абсолютно обосновано, поскольку общеевропейского решения в отношении украинских товаров нет.