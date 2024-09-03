Не заплатили за комуналку, отже й не можете купити авто: нові обмеження для українців

Міністерство фінансів пропонує ухвалити новий документ у Верховній Раді. Він передбачає деякі обмеження для українців.

Українцям не можна купувати автомобілі

Незабаром у Верховній Раді розглядатимуть законопроєкт №9363, який може обмежити для деяких українців реєструвати транспортні засоби. Це пов'язано з непогашеними боргами за комунальні послуги.

Читайте також Прогалини в податковій політиці: що не так із законопроєктом про підвищення податків

Мінфін вже порекомендував прийняти цей законопроєкт, хоча він ще не затверджений у парламенті.

Автори нового законопроєкту стверджують, що його впровадження сприятиме погашенню заборгованості серед фізичних осіб. Поточна редакція передбачає, що особи, які бажають зареєструвати транспортні засоби в сервісних центрах МВС, будуть перевірятися в Єдиному реєстрі боржників. Тим, у кого буде виявлено непогашену заборгованість, буде відмовлено в реєстрації транспортного засобу.

Зверніть увагу! Законопроєкт дозволяє фізичним особам купувати автомобілі "за довіреністю", обходячи обмеження на реєстрацію.