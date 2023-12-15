Санкції проти ядерної галузі Росії: Конгрес США ухвалив законопроєкт

Конгрес США підтримав законопроєкт про заборону закупівлі ядерного палива з Росії. Тепер ініціативу має підтримати президент США - Джо Байден.

Це є частиною ширшого плану з відновлення внутрішнього ланцюжка поставок урану до США та поступової відмови від ядерної залежності від Росії.

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Міністерству енергетики буде закуповувати щонайменше 20 метричних тонн на рік високозбагаченого реакторного палива, відомого як HALEU, в американських компаній – до кінця 2027 року.

Відповідно до даних, наданих Управлінням енергетичної інформації США – Росія виступає основним постачальником збагаченого урану.

Втім, раніше ухвалений Палатою представників законопроєкт, який забороняє весь імпорт російського урану після 2028 року – перебуває на розгляді в Сенаті.

Скільки Росія заробляє завдяки "Росатому"

Цього року російські ЗМІ поширювали інформацію про те, що виторг "Росатому" за 2022 рік перевищив 1,7 трильйона рублів, а прибуток зріс на третину в порівнянні з 2021 роком.

"Росатом" є одним з головних постачальників ядерного палива для країн Європи, без якого неможлива робота атомних станцій.

За даними дослідження "Роль "Росатома" у просуванні російського порядку денного у світі" Центру безпекових досліджень "СЕНСС", країна-агресорка фінансуючи та кредитуючи будівництво атомних електростанцій по світі, отримує вплив на дільність різних сфер на 30 – 60 років.

Відтак така діяльність "Росатому" дозволяє Росії генерувати значні доходи до федерального бюджету. Це своєю чергою допомагає продовжувати війну в Україні.

Як свідчать дані Росатому, фінансова оцінка замовлень на найближчі 10 років складає 130 – 140 мільярдів доларів. А щорічний виторг державної корпорації від експорту ядерного палива, обладнання та послуг в останні кілька років становить 9 мільярдів доларів.