Відома компанія посилює захист від російських атак: кількість споруд незабаром зросте

Компанія ОККО продовжує посилювати захист своєї мережі від російських атак. Тимчасові захисні споруди вже встановлено на понад 75 автозаправних комплексах.

Як ОККО посилює захист від російських ударів

До кінця жовтня кількість споруд для захисту планують збільшити до 120, про що передає 24 Канал.

Наголошується, що встановлення захисних споруд на АЗК – це системна робота. Компанія реалізує її поетапно.

Надалі ОККО продовжить розширювати мережу захисних споруд, щоб забезпечити додатковий захист працівників і клієнтів на якомога більшій кількості автозаправних комплексів.

Олена Ворошило Операційна директорка ОККО Безпека людей – наших працівників і клієнтів – для нас є безумовним пріоритетом. Тому ми системно посилюємо захист АЗК і впроваджуємо рішення, які допомагають нашим командам максимально швидко реагувати на загрози. В умовах війни це постійна робота, яку ми будемо продовжувати.

Тимчасові захисні споруди виготовлені з бетону, а їхня загальна вага може сягати 40 тонн.

Товщина стін становить 30 сантиметрів, а конструкції посилені потрійним перехресним армуванням і зовнішніми контрфорсами.

Наголошується, що всі споруди сертифіковані та відповідають вимогам безпеки.

Ба більше, ОККО першою серед компаній паливного ритейлу долучилася до Єдиної системи оперативного оповіщення про загрози.

Це дає змогу максимально швидко повідомляти команди АЗК про небезпеку, зупиняти робочі процеси та переходити в безпечне місце,

– пояснили у компанії.

Паралельно компанія посилює інженерний захист своїх автозаправних комплексів. Серед рішень:

антидронові сітки;

додатковий захист паливороздавальних колонок від FPV-дронів;

габіони з піском;

бронеплівка на вікнах;

інші інженерні рішення.

Окремий напрям роботи – це оперативне відновлення пошкоджених об’єктів, адже безперебійна робота мережі критично важлива для забезпечення паливом Сил оборони, служб критичної інфраструктури, волонтерів, бізнесу та населення.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ОККО внаслідок російських атак уже перевищили 150 мільйонів доларів США. Із 2022 року під атаки потрапили понад 80 АЗК мережі та понад 10 нафтобаз – як власних, так і тих, де компанія зберігала пальне.

Водночас понад 90% АЗК, які зазнали пошкоджень, уже відновили роботу.

Нагадаємо, що росіяни активно атакують українські автозаправні станції. Зокрема, 6 жовтня ворог вдарив по АЗС у Запоріжжі.

Водночас дефіциту пального наразі не очікується. Станом на сьогодні країні вистачає запасів.