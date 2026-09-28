Що відомо про російську атаку

Масштаб пошкоджень ще невідомий, про що повідомили в компанії OKKO у Фейсбуці.

Сьогодні внаслідок ворожої атаки пошкоджено один із наших АЗК у Києві,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що команда АЗК діяла злагоджено та відповідно до безпекових протоколів: працівники оперативно припинили роботу та перейшли в укриття. Так, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Компанія вже оцінює масштаби пошкоджень та визначає обсяг необхідних відновлювальних робіт.

Вранці у КМВА писали, що в Оболонському районі пошкоджено АЗС – внаслідок влучання дрона.

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Нагадаємо, що минулого тижня росіяни завдали вже шостого удару по АЗК "Укрнафти". Ворог вдарив по автозаправній станції у столиці.

А раніше росіяни атакували АЗК компанії на двох берегах Києва. Влучання відбулися у Голосіївському та Дарницькому районах.