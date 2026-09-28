Что известно о российской атаке

Масштаб повреждений пока неизвестен, что сообщили в компании OKKO в фейсбуке.

Сегодня в результате вражеской атаки повреждена одна из наших АЗС в Киеве,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что команда АЗС действовала слаженно и в соответствии с протоколами безопасности: сотрудники оперативно прекратили работу и укрылись. Так, в результате атаки никто не пострадал.

Компания уже оценивает масштабы повреждений и определяет объем необходимых восстановительных работ.

Утром в КМВА сообщали, что в Оболонском районе повреждена АЗС – в результате попадания дрона.

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Напомним, что на прошлой неделе россияне нанесли уже шестой удар по АЗК "Укрнафты". Враг нанес удар по автозаправочной станции в столице.

А ранее россияне провели атаку на АЗК компании на двух берегах Киева. Попадания произошли в Голосеевском и Дарницком районах.