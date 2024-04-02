До 200 тисяч гривень пенсії: хто отримує захмарні виплати в Україні

Щомісяця деякі категорії українців можуть отримувати пенсійні виплати, що перевищують середній розмір пенсії більшості населення у 50 разів. Така ситуація в Україні обумовлена правилами розрахунку виплат.

Хто отримує захмарні пенсії

Мова йде про колишніх суддів, середня пенсія яких починається від 100 000 гривень, але й це не є для них межею. Пенсійні виплати окремих осіб можуть сягати до 200 000 гривень щомісяця.

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В той час, як пенсії звичайних українців приблизно в 50 разів менші. Відтак, мінімальна пенсія в Україні з 1 квітня складає 3 200 гривень, а середня пенсія орієнтовно складає 5 717 гривень.

З чим повʼязана така різниця у виплатах

На призначення пенсій на загальних умовах мають право судді у відставці, які досягли пенсійного віку: 62 років – чоловіки, 60 років – жінки.

Пов'язана така кардинальна різниця у розмірі виплат з тим, що правила розрахунку пенсії для суддів значно відрізняються від загальних. Річ у тім, що мінімальна пенсія судді в Україні становить 50% їхнього останнього заробітку.

Максимальний розмір пенсії може становити лише 90% їхнього останнього заробітку. Відповідно, максимальні виплати можуть отримувати ті судді, у яких за плечима не менше 40 років стажу.

До цього ж, у них є можливість накопичувати додаткові 2% за кожен рік роботи після 20 років стажу. Тобто, якщо особа відпрацювала 30 років на посаді судді, то вона отримуватиме 70% зарплати при виході на пенсію.

Якщо суддя у відставці не досяг зазначеного віку, то він отримує щомісячне довічне грошове утримання. Розмір цього утримання обмеженню не підлягає.