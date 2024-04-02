Хто отримує захмарні пенсії
Мова йде про колишніх суддів, середня пенсія яких починається від 100 000 гривень, але й це не є для них межею. Пенсійні виплати окремих осіб можуть сягати до 200 000 гривень щомісяця.
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В той час, як пенсії звичайних українців приблизно в 50 разів менші. Відтак, мінімальна пенсія в Україні з 1 квітня складає 3 200 гривень, а середня пенсія орієнтовно складає 5 717 гривень.
З чим повʼязана така різниця у виплатах
Пов'язана така кардинальна різниця у розмірі виплат з тим, що правила розрахунку пенсії для суддів значно відрізняються від загальних. Річ у тім, що мінімальна пенсія судді в Україні становить 50% їхнього останнього заробітку.
До цього ж, у них є можливість накопичувати додаткові 2% за кожен рік роботи після 20 років стажу. Тобто, якщо особа відпрацювала 30 років на посаді судді, то вона отримуватиме 70% зарплати при виході на пенсію.