Інтеграція в ЄС: чи замінить Україна гривню на євро
Джерело:Економічна правда
Україна планує інтеграцію в Євросоюз, де в більшості країн-членів ходить євро. Однак в НБУ вважають, що Україна в найближчому майбутньому буде не готова вивести з обігу гривні на користь євро.
Україна не готова до євро
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зауважує, що країни які увійшли до Єврозони, вивівши нацвалюту на користь євро зіткнулись з багатьма проблемами в монетарній сфері. Тож, на його думку, перевага явно у тих країн-членів, котрі не переходили на євро, як от Чехія, Польща.
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Від своїх колег з центробанків цих країн я ще 10 – 15 років тому чув про плани увійти до Єврозони, але наразі ці плани виглядають ефемерними. Тобто в них є це зобов’язання, але це питання довгострокової перспективи. Поки що вони не роблять якихось конкретних кроків для введення євро,
– розповідає він.
Чому Україні краще зберегти власну валюту
Ніколайчук пояснює, що для України мати власну валюту, автономну монетарну політику – це скоріше благо, ніж недолік.
Хоча пан Бендукідзе після революції 2014 року дотримувався думки, що Україні свою монетарну політику краще передати на аутсорсинг, зафіксувати обмінний курс, а в ідеалі взагалі перейти на євро,
– зауважує заступник голови НБУ.
Він додає, що Бендукідзе не вірив у можливості України ефективно використовувати такий механізм. Разом з тим Ніколайчук зауважує, що з того часу в Україні відбувся значний прогрес в інституційній спроможності центрального банку.
Тому, мені здається, не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики,
– наголошує Ніколайчук.
Курс гривні до євро
Станом на 14 лютого готівковий курс євро виглядає наступним чином:
- Готівкове євро банки купують за 42,10 гривні, а продають в середньому за 42,85 гривні.
- В обмінниках євро коливається на рівні: купівля – 42,19 гривні, а продаж – 42,71 гривні.
- На чорному ринку євро купують по 42,40 гривні, а продають за 42,60 гривні.