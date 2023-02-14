Інтеграція в ЄС: чи замінить Україна гривню на євро

Україна планує інтеграцію в Євросоюз, де в більшості країн-членів ходить євро. Однак в НБУ вважають, що Україна в найближчому майбутньому буде не готова вивести з обігу гривні на користь євро.

Україна не готова до євро

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зауважує, що країни які увійшли до Єврозони, вивівши нацвалюту на користь євро зіткнулись з багатьма проблемами в монетарній сфері. Тож, на його думку, перевага явно у тих країн-членів, котрі не переходили на євро, як от Чехія, Польща.

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Від своїх колег з центробанків цих країн я ще 10 – 15 років тому чув про плани увійти до Єврозони, але наразі ці плани виглядають ефемерними. Тобто в них є це зобов’язання, але це питання довгострокової перспективи. Поки що вони не роблять якихось конкретних кроків для введення євро,

– розповідає він.

Чому Україні краще зберегти власну валюту

Ніколайчук пояснює, що для України мати власну валюту, автономну монетарну політику – це скоріше благо, ніж недолік.

Хоча пан Бендукідзе після революції 2014 року дотримувався думки, що Україні свою монетарну політику краще передати на аутсорсинг, зафіксувати обмінний курс, а в ідеалі взагалі перейти на євро,

– зауважує заступник голови НБУ.

Він додає, що Бендукідзе не вірив у можливості України ефективно використовувати такий механізм. Разом з тим Ніколайчук зауважує, що з того часу в Україні відбувся значний прогрес в інституційній спроможності центрального банку.

Тому, мені здається, не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики,

– наголошує Ніколайчук.

Курс гривні до євро

Станом на 14 лютого готівковий курс євро виглядає наступним чином: