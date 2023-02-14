Украина не готова к евро

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук замечает, что страны, которые вошли в Еврозону, выведя нацвалюту в пользу евро, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере. Поэтому, по его мнению, преимущество явно у тех стран-членов, которые не переходили на евро, как Чехия, Польша.

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От своих коллег из центробанков этих стран я еще 10 – 15 лет назад слышал о планах войти в Еврозону, но эти планы пока выглядят эфемерными. То есть у них есть это обязательство, но это вопрос долгосрочной перспективы. Пока они не делают каких-либо конкретных шагов для введения евро,

– рассказывает он.

Почему Украине лучше сохранить собственную валюту

Николайчук объясняет, что для Украины иметь собственную валюту, автономную монетарную политику – это скорее благо, чем недостаток.

Хотя господин Бендукидзе после революции 2014 придерживался мнения, что Украине свою монетарную политику лучше передать на аутсорсинг, зафиксировать обменный курс, а в идеале вообще перейти на евро,

– отмечает заместитель председателя НБУ.

Он добавляет, что Бендукидзе не верил в возможность Украины эффективно использовать такой механизм. Вместе с тем, Николайчук отмечает, что с тех пор в Украине произошел значительный прогресс в институциональной способности центрального банка.

Поэтому, мне кажется, не стоит торопиться в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики,

– подчеркивает Николайчук.

Курс гривны к евро

По состоянию на 14 февраля наличный курс евро выглядит следующим образом: