"Небажано, щоб Росія програла": прем'єр Бельгії оскандалився, захищаючи активи Кремля
- Бельгія проти використання заморожених російських активів для надання "репараційного кредиту" Україні, вважаючи це "крадіжкою".
- Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що без розподілу ризиків Бельгія блокуватиме це питання, оскільки Росія погрожує жорсткими заходами у відповідь.
Більшість країн Євросоюзу підтримують надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів. Але Бельгія чинить активний спротив, адже вважає, що Москва не програє війну, і ці кошти доведеться повертати.
Чому Бельгія проти використання активів Росії?
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, передає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю виданню La Libre.
Де Вевер пожалівся, що тиск на Бельгію щодо використання російських коштів колосальний. За його словами, його команда працює над цим питання вдень і вночі. Але підтримати кредит Києву на основі активів Центробанку Росії, що заблоковані у бельгійському депозитарії після 2022 року, його уряд не може.
Це була б гарна історія: забрати гроші у лиходія Путіна й передати їх Україні. Але привласнити заморожені активи іншої держави, її суверенні фонди – такого ніколи не робили,
– сказав бельгійський прем'єр.
При цьому політик вкотре назвав використання коштів Кремля саме "крадіжкою". Він згадав про Другу світову війну та зауважив, що навіть тоді активи Німеччини не конфіскували, а просто заморозили.
Чого боїться де Вевер?
Прем'єр вважає, що вирішувати долю заблокованих коштів потрібно після війни – держава, що програла, повинна віддати частину або всі ці активи як компенсацію переможцю.
Але хто всерйоз вірить, що Росія програє в Україні? Це вигадка, повна ілюзія. Та й навіть небажано, щоб вона програла, адже це призвело б до нестабільності в країні, яка має ядерну зброю.
До того ж він повторив, що російський диктатор Володимир Путін не сприйме спокійно конфіскацію активів. Адже раніше Кремль вже дав зрозуміти Бельгії, що готовий на жорсткі заходи у відповідь. За словами прем'єра:
- Росія може конфіскувати певні активи Euroclear, які знаходяться на її території, а це 16 мільярдів євро.
- Також здатна відібрати бельгійські заводи.
- Білорусь і Китай можуть конфіскувати західні активи на підтримку Москви.
Тому де Вевер й надалі блокуватиме використання російських активів, поки усі країни ЄС не розподілять ризики, яких може зазнати Бельгія
Без цього розподілу ризиків я робитиму все, щоб заблокувати це питання. Все,
– наголосив політик.
Зауважимо! Напередодні Бельгія відкинула пропозицію Єврокомісії, яка дозволила б ЄС використати заморожені активи Росії для фінансування України. міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вона не вирішує належним чином занепокоєння Бельгії з цього питання, пише Bloomberg.
Яка ситуація щодо "репараційного кредиту"?
Відмова Бельгії створює додаткові складнощі для Євросоюзу у спробах оперативно знайти фінансове рішення на підтримку Києва. Україна ризикує зіткнутися з бюджетним дефіцитом уже в першому кварталі 2026 року. Європейські посадовці планували представити юридичну пропозицію лідерам ЄС на саміті в Брюсселі 18 грудня, проте тепер цей план опинився під сумнівом.
Якщо домовитися щодо "репараційного кредиту" швидко не вдасться, у ЄС розглядають альтернативу – "транзитний кредит" для України. Йдеться про тимчасове фінансування за рахунок запозичень самого Євросоюзу, поки не погодять повноцінний "репараційний кредит" на умовах, прийнятних для Бельгії.
Водночас Європейський центральний банк відмовився у гарантія для використанян коштів Росії і заявив, що не буде кредитором останньої інстанції для Euroclear, де зберігаються заморожені активи. Регулятор заявив, що такий крок фактично означав би монетарне фінансування урядів, що заборонено договорами ЄС.