"Жодного чарівного рішення": у Euroclear пояснили, що блокує передачу активів Росії

Передача заморожених російських активів Україні може створити серйозні фінансові проблеми для європейського депозитарію Euroclear. Компанія не готова залишитися сам на сам із можливими претензіями Москви.

Чому не можуть конфіскувати активи

Генеральна директорка бельгійського депозитарію Euroclear Валері Урбен заявила, що рішення щодо долі заморожених російських активів досі не знайшли, пише Reuters.

Вона попередила, що якщо передати Україні самі активи, але залишити депозитарію зобов’язання повернути їх Росії, компанія збанкрутує.

Досі немає жодного чарівного рішення,

– сказала Урбен в інтерв’ю Le Soir.

За словами директорки Euroclear, будь-яка передача коштів має супроводжуватися постійними гарантіями від держав ЄС. Вони повинні діяти до завершення війни або до моменту, коли з Euroclear знімуть обов'язок повертати гроші.

Важливо! Після початку повномасштабного вторгнення Євросоюз заблокував близько 210 мільярдів євро російського Центробанку. З цієї суми приблизно 185 мільярдів євро осіли саме на рахунках Euroclear, що становить понад 80% усього балансу компанії.

Що Україна отримує вже зараз

Варто додати, що частина європейських держав пропонує використати кошти Росії для підтримки України. Однак Бельгія, де базується Euroclear, виступає проти такого механізму без належного розподілу ризиків між країнами.

Втім, попри суперечки, доходи від заморожених активів уже спрямовують на підтримку України. Акціонери Euroclear погодилися передавати Єврокомісії проценти від цих коштів.

Загалом вони вже становлять майже 8 мільярдів євро.

Зауважте! Йдеться саме про доходи від активів, а не про передачу Україні всієї заблокованої суми. Основні 185 мільярдів євро, які зберігаються в Euroclear, залишаються замороженими.

Нагадаємо, раніше Євросоюз уже шукав спосіб використати заморожені російські кошти для фінансування України. Один із варіантів передбачав переведення активів до спеціальної структури під контролем ЄС разом із пов’язаними юридичними зобов’язаннями. Це мало б зменшити ризики для Бельгії та Euroclear. Однак узгодити механізм країнам блоку не вдалося.