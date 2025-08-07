Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував ситуацію з замороженими активами. Зокрема реальні механізми та строки для передачі їх Україні.

Що розказав очільник НБУ про заморожені російські активи?

Він зазначив, що країна проходить різні етапи з початку повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Пишного для РБК-Україна.

Україна протягом трьох з половиною років війни часто проходить етапи від "це за жодних умов неможливо" до "давайте ми про це подумаємо" і "гаразд, давайте зробимо якнайшвидше",

– сказав Андрій Пишний.

Очільник Нацбанку поділився й власним враженням. Йому здається, що у питанні доступу до самого тіла знерухомлених активів, Україна проходить це знову.

Наразі ми чуємо від вищого керівництва Європейської комісії, навіть від деяких центробанкірів – а ми такими речами не жартуємо, – та від деяких колег із країн Балтії про те, що знерухомлені активи повинні поступово розглядатися як відповідне джерело фінансування України,

– розповів Андрій Пишний.

Ці заяви лунають, зокрема, від єврокомісара з питань торгівля Валдіса Домбровскіса та верховної представниці ЄС Каї Каллас. І ця дискусія так чи інакше триває.

Зокрема Пишний більш ніж переконаний, що знерухомлені активи поступово стануть відповідним джерелом для України. Водночас існує дискусія навколо можливих ризиків такого політичного рішення.

Зокрема, що передача цих активів Україні може підважити глобальну роль євро як резервної валюти. Але, як зазначив глава Нацбанку, євро жодним чином нічого не загрожує, ці активи вже є знерухомленими.

Важливо! Російська Федерація давно агресивно діє стосовно європейського бізнесу і його активів на території Росії, займаючись націоналізацією та експропріацією.