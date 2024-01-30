Російські гроші для України: ЄС може надати нам кошти з заморожених активів агресора

Країни ЄС підтримали план виділення мільярдів євро отриманих внаслідок заморожування активів центробанку Росії. Це має стати першим кроком для їх ймовірного використання на відновлення України.

Активи Росії можуть передати Україні

Це одноголосне рішення тепер потрібно офіційно оформити у найближчі тижні. Таким чином блок хоче продемонструвати свою підтримку України перед другою річницею початку повномасштабного вторгнення.

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1 лютого відбудеться саміт на якому вирішиться питання з наданням Києву додаткового пакета допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Із 260 мільярдів євро російських валютних резервів, іммобілізованих у 2022 році у відповідь на вторгнення Москви, 191 мільярда євро перебуває в бельгійському Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, і генерує мільярди в міру того, як цінні папери досягають терміну погашення та реінвестуються,

– пишуть у Financial Times.

Вчора було укладено угоду, згідно з якою прибуток, отриманий Euroclear, буде реєструватися окремо і не буде виплачуватися як дивіденди акціонерам. Це триватиме доки країни ЄС одноголосно не ухвалять рішення про встановлення фінансового внеску до бюджету, який має бути зібраний з цього чистого прибутку, щоб підтримати Україну.

Цей збір відповідатиме застосовним договірним зобов’язанням, а також праву і міжнародному праву,

– йдеться у виданні.

Поки що не відомо, коли буде зроблена така пропозиція, адже вона націлена на майбутній прибуток, а не на ретроспективу. Також у ЄС мають з'ясувати, яку суму центральні депозитарії цінних паперів зможуть зберігати, крім тих, які потрібні для покриття юридичних та управлінських витрат.