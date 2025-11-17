Не лише через можливі позови: чому Бельгія блокує "репараційний кредит" для України

Бельгія відмовляється від плану ЄС використати заморожені російські активи для надання "репараційного кредиту" Україні. Однак Єврокомісія намагається швидко подолати заперечення бельгійського уряду, щоб надати підтримку Києву.

Чому Бельгія проти "репараційного кредиту"?

Європейські чиновники наголошують, що Україна ризикує залишитися без коштів уже навесні, і саме "репараційний кредит" є найкращим способом забезпечити засобами для купівлі озброєння, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Однак в Бельгії остерігаються, що ця ініціатива ЄС матиме негативні юридичні та навіть політичні наслідки для неї. Країна може опинитися перед зобов’язаннями на суму, що дорівнює третині її національного ВВП.

Додатково ускладнюють ситуацію політичні обставини у Бельгії.

Керівна коаліція країни стикається з бюджетною кризою.

Це, своєю чергою, тисне на прем'єр-міністра Барта де Вевера, який намагається продемонструвати, що захищає бельгійські інтереси.

Нещодавно де Вевер зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити використання заморожених російських активів. Сторони прагнуть досягти домовленостей до саміту ЄС, який має відбутися у грудні.

При цьому бельгійські чиновники вимагають гарантій від інших держав ЄС, на випадок, якщо доведеться повертати Росії заморожені активи.

Де Вевер попереджає про можливу втрату довіри ринку, відтік активів та фінансову кризу разі неспроможності покрити зобов'язання.

Разом з тим уряд непокоїть той факт, що Москва може конфіскувати активи бельгійських компаній, які досі залишились у Росії, або отримати контроль над активами депозитарію Euroclear в інших країнах, дружніх до неї. За даними чиновників, він має 17 мільярдів євро активів у Росії.

Важливо! Більшість заморожених російських активів розміщені саме бельгійському депозитарії Euroclear.

Чому Бельгія та ЄС не можуть домовитися про кредит?

Наразі суперечка Бельгії та Єврокомісії щодо кредиту зводиться до різних оцінок юридичних ризиків використання російських коштів.

Чиновники ЄС визнають наявність ризиків, але вважають їх невеликими та контрольованими. Єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс розповів, що Брюссель дуже серйозно працює над цим питанням і розуміє всі пов’язані виклики, пише The Guardian.

Ми продовжуємо активний діалог та роботу з бельгійською владою, але потрібно розуміти: ризики супроводжують будь-які дії, спрямовані на стримування агресора. Однак ризики бездіяльності й небажання стримувати агресора значно більші,

– зазначив Домбровскіс.

Однак бельгійські чиновники все ще бачать у плані суттєву загрозу. А представники Euroclear заявили, що компанія продовжить обговорення кредиту з усіма сторонами, які приймають рішення.

Будь-яка пропозиція має відповідати міжнародному праву та загальноприйнятим правовим принципам західних економік,

– підкреслили у Euroclear.

"Репараційний кредит": що відомо?