Не только из-за возможных исков: почему Бельгия блокирует "репарационный кредит" для Украины

Бельгия отказывается от плана ЕС использовать замороженные российские активы для предоставления "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия пытается быстро преодолеть возражения бельгийского правительства, чтобы оказать поддержку Киеву.

Почему Бельгия против "репарационного кредита"?

Европейские чиновники отмечают, что Украина рискует остаться без средств уже весной, и именно "репарационный кредит" является лучшим способом обеспечить средствами для покупки вооружения, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Однако в Бельгии опасаются, что эта инициатива ЕС будет иметь негативные юридические и даже политические последствия для нее. Страна может оказаться перед обязательствами на сумму, равную трети ее национального ВВП трети ее национального ВВП.

Дополнительно усложняют ситуацию политические обстоятельства в Бельгии.

Правящая коалиция страны сталкивается с бюджетным кризисом.

Это, в свою очередь, давит на премьер-министра Барта де Вевера, который пытается продемонстрировать, что защищает бельгийские интересы.

Недавно де Вевер встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить использование замороженных российских активов. Стороны стремятся достичь договоренностей до саммита ЕС, который должен состояться в декабре.

При этом бельгийские чиновники требуют гарантий от других государств ЕС, на случай, если придется возвращать России замороженные активы.

Де Вевер предупреждает о возможной потере доверия рынка, отток активов и финансовый кризис в случае неспособности покрыть обязательства.

Вместе с тем правительство беспокоит тот факт, что Москва может конфисковать активы бельгийских компаний, которые до сих пор остались в России, или получить контроль над активами депозитария Euroclear в других странах, дружественных ей. По данным чиновников, он имеет 17 миллиардов евро активов в России.

Важно! Большинство замороженных российских активов размещены именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

Почему Бельгия и ЕС не могут договориться о кредите?

Сейчас спор Бельгии и Еврокомиссии по кредиту сводится к различным оценкам юридических рисков использования российских средств.

Чиновники ЕС признают наличие рисков, но считают их небольшими и контролируемыми. Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис рассказал, что Брюссель очень серьезно работает над этим вопросом и понимает все связанные вызовы, пишет The Guardian.

Мы продолжаем активный диалог и работу с бельгийскими властями, но нужно понимать: риски сопровождают любые действия, направленные на сдерживание агрессора. Однако риски бездействия и нежелания сдерживать агрессора значительно больше,

– отметил Домбровскис.

Однако бельгийские чиновники все еще видят в плане существенную угрозу. А представители Euroclear заявили, что компания продолжит обсуждение кредита со всеми сторонами, которые принимают решение.

Любое предложение должно соответствовать международному праву и общепринятым правовым принципам западных экономик,

– подчеркнули в Euroclear.

"Репарационный кредит": что известно?