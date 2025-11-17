Почему Бельгия против "репарационного кредита"?

Европейские чиновники отмечают, что Украина рискует остаться без средств уже весной, и именно "репарационный кредит" является лучшим способом обеспечить средствами для покупки вооружения, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Однако в Бельгии опасаются, что эта инициатива ЕС будет иметь негативные юридические и даже политические последствия для нее. Страна может оказаться перед обязательствами на сумму, равную трети ее национального ВВП трети ее национального ВВП.

Дополнительно усложняют ситуацию политические обстоятельства в Бельгии.

Правящая коалиция страны сталкивается с бюджетным кризисом.

Это, в свою очередь, давит на премьер-министра Барта де Вевера, который пытается продемонстрировать, что защищает бельгийские интересы.

Недавно де Вевер встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить использование замороженных российских активов. Стороны стремятся достичь договоренностей до саммита ЕС, который должен состояться в декабре.

При этом бельгийские чиновники требуют гарантий от других государств ЕС, на случай, если придется возвращать России замороженные активы.

Де Вевер предупреждает о возможной потере доверия рынка, отток активов и финансовый кризис в случае неспособности покрыть обязательства.

Вместе с тем правительство беспокоит тот факт, что Москва может конфисковать активы бельгийских компаний, которые до сих пор остались в России, или получить контроль над активами депозитария Euroclear в других странах, дружественных ей. По данным чиновников, он имеет 17 миллиардов евро активов в России.

Важно! Большинство замороженных российских активов размещены именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

Почему Бельгия и ЕС не могут договориться о кредите?

Сейчас спор Бельгии и Еврокомиссии по кредиту сводится к различным оценкам юридических рисков использования российских средств.

Чиновники ЕС признают наличие рисков, но считают их небольшими и контролируемыми. Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис рассказал, что Брюссель очень серьезно работает над этим вопросом и понимает все связанные вызовы, пишет The Guardian.

Мы продолжаем активный диалог и работу с бельгийскими властями, но нужно понимать: риски сопровождают любые действия, направленные на сдерживание агрессора. Однако риски бездействия и нежелания сдерживать агрессора значительно больше,

– отметил Домбровскис.

Однако бельгийские чиновники все еще видят в плане существенную угрозу. А представители Euroclear заявили, что компания продолжит обсуждение кредита со всеми сторонами, которые принимают решение.

Любое предложение должно соответствовать международному праву и общепринятым правовым принципам западных экономик,

– подчеркнули в Euroclear.

