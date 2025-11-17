Почему Бельгия против "репарационного кредита"?

Европейские чиновники отмечают, что Украина рискует остаться без средств уже весной, и именно "репарационный кредит" является лучшим способом обеспечить средствами для покупки вооружения, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также "Это самый высокий приоритет": Мерц рассказал как добивается "репараций" для Украины

Однако в Бельгии опасаются, что эта инициатива ЕС будет иметь негативные юридические и даже политические последствия для нее. Страна может оказаться перед обязательствами на сумму, равную трети ее национального ВВП трети ее национального ВВП.

Дополнительно усложняют ситуацию политические обстоятельства в Бельгии.

  • Правящая коалиция страны сталкивается с бюджетным кризисом.
  • Это, в свою очередь, давит на премьер-министра Барта де Вевера, который пытается продемонстрировать, что защищает бельгийские интересы.

Недавно де Вевер встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить использование замороженных российских активов. Стороны стремятся достичь договоренностей до саммита ЕС, который должен состояться в декабре.

  • При этом бельгийские чиновники требуют гарантий от других государств ЕС, на случай, если придется возвращать России замороженные активы.
  • Де Вевер предупреждает о возможной потере доверия рынка, отток активов и финансовый кризис в случае неспособности покрыть обязательства.

Вместе с тем правительство беспокоит тот факт, что Москва может конфисковать активы бельгийских компаний, которые до сих пор остались в России, или получить контроль над активами депозитария Euroclear в других странах, дружественных ей. По данным чиновников, он имеет 17 миллиардов евро активов в России.

Важно! Большинство замороженных российских активов размещены именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

Почему Бельгия и ЕС не могут договориться о кредите?

Сейчас спор Бельгии и Еврокомиссии по кредиту сводится к различным оценкам юридических рисков использования российских средств.

Чиновники ЕС признают наличие рисков, но считают их небольшими и контролируемыми. Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис рассказал, что Брюссель очень серьезно работает над этим вопросом и понимает все связанные вызовы, пишет The Guardian.

Мы продолжаем активный диалог и работу с бельгийскими властями, но нужно понимать: риски сопровождают любые действия, направленные на сдерживание агрессора. Однако риски бездействия и нежелания сдерживать агрессора значительно больше,
– отметил Домбровскис.

Однако бельгийские чиновники все еще видят в плане существенную угрозу. А представители Euroclear заявили, что компания продолжит обсуждение кредита со всеми сторонами, которые принимают решение.

Любое предложение должно соответствовать международному праву и общепринятым правовым принципам западных экономик,
– подчеркнули в Euroclear.

"Репарационный кредит": что известно?

  • План ЕС предусматривает привлечение части из примерно 300 миллиардов долларов российских активов, заблокированных после полномасштабного вторжения 2022 года. Речь идет о средствах, ставших ликвидными в Euroclear и могут быть использованы как ресурс для финансовой поддержки Украины через механизмы Европейского центрального банка.

  • Возвращение этих денег Украиной возможно только в случае, если Москва согласится выплатить репарации после завершения войны, что пока выглядит маловероятным.

  • По условиям схемы Еврокомиссия предоставит Euroclear вексель, который будет компенсировать возможные убытки компании, если возникнет необходимость вернуть активы России, а государства-члены ЕС будут выступать гарантом наличия таких ресурсов.

  • Euroclear будет обязан провести расчеты с Россией только в случае, если санкции Запада в отношении российских активов будут отменены.