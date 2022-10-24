Українські газосховища заповнені на 45%: чи достатньо цього для проходження зими

Такого об'єму має вистачити для обігріву споживачів. Про це повідомив прем'єр–міністр Денис Шмигаль на своїй фейсбук–сторінці.

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В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 мільярда кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму,

– повідомив він.

Такі запаси в газосховищах є дещо меншими за очікувані, адже спочатку планувалося підготувати 19 мільярдів кубометрів. Проте, цього буде цілком достатньо, враховуючи спад промисловості, зниження кількості населення та зменшення температури опалення на декілька градусів. За словами експерта "Центру розвитку міста" Юрія Щедріна, важливу роль зіграє температура повітря взимку.

Загалом, все залежатиме зараз від зими. Якщо вона буде дуже прохолодна, то може не вистачити, і відповідно потрібно буде докупити газ. Якщо ж зима буде помірною, то газу цілком вистачить. Не забуваймо, що альтернативою газу може стати вугілля,

– каже співрозмовник.

Як підготувати домівку до опалювального сезону

Насамперед подбайте про проведення побутової термомодернізації. Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації;

Відсуньте меблі від батарей, заберіть штори, що затримують тепло;

Відрегулюйте пластикові вікна, а якщо у вас дерев'яні вікна, то заклейте їх так, щоб не було щілин, які пропускатимуть тепло;

Придбайте про туристичний пальник, який допоможе у приготуванні їжі;

Встановіть генератор за можливості;

Стане у пригоді газовий обігрівач;

Запасіться приладами на сонячних батареях: ліхтариками, зарядними пристроями та інше;