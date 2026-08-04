Запаси газу в ЄС впали до мінімуму майже за 20 років: на що розраховує Європа

До початку опалювального сезону залишилося лише кілька місяців, однак Євросоюз досі не зміг накопичити достатньо газу. Брюссель сподівається, що зможе імпортувати паливо навіть взимку.

Скільки газу має Європа

Підземні газосховища наразі заповнені лише приблизно на 57%. Це найнижчий показник для цього періоду року від початку ведення статистики у 2009 році, пише Bloomberg.

Причиною таких рекордно низьких запасів газу стала війна на Близькому Сході. Вона підштовхнула ціни вгору та зірвала традиційне наповнення сховищ влітку.

Імпорт скрапленого природного газу до Європи падає ще з квітня. Через блокування Ормузької протоки пропозиція СПГ на світовому ринку скоротилася, тоді як покупці з Азії активно скуповують доступні партії.

Відтак, Євросоюз тепер робить ставку на зимовий імпорт газу, розраховуючи, що поставки СПГ допоможуть компенсувати низькі запаси газу в сховищах.

ЄС може розраховувати на значні резервні потужності для імпорту СПГ, що дозволить збільшити поставки в зимові місяці. Це доповнить використання газу зі сховищ і забезпечить необхідну гнучкість,

– відповів речник Єврокомісії у коментарі виданню.

Що загрожує Європі

Координаційна група ЄС з питань газу на своєму засіданні у липні дійшла висновку, що наразі безпосередньої загрози щодо постачання газу перед зимою немає.

За словами речника Єврокомісії, заповнення сховищ до 80% буде достатньо, щоб пройти опалювальний сезон. Він додав що ця мета "технічно досяжна".

Більшість учасників ринку теж не очікують дефіциту газу в Європі. Однак вони відзначають іншу проблему – зростання витрат на закупівлю палива.

ЄС доведеться платити більше за імпорт взимку, коли попит знаходиться на піку, якщо пропозиція газу на світовому ринку залишатиметься обмеженою.

До того ж країни блоку змушені будуть конкуруватимуть за вантажі СПГ з Азією та іншими регіонами світу.

Таким чином, попри небажання купувати СПГ за нинішніми високими цінами, взимку Європі може не залишитися іншого вибору, окрім як закуповувати паливо ще дорожче.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків Kpler, у липні європейські країни могли імпортувати близько 9,5 мільярда кубометрів скрапленого газу. Тоді як торік того ж місяця постачання СПГ склали 12 мільярдів кубометрів.