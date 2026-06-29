Які проблеми з газом має Європа

До завершення критичного сезону закачування газу газосховища ЄС будуть заповнені лише на 76%, про що пише Financial Times у матеріалі від 29 червня.

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Зокрема слід нагадати, що закачування триває у період з квітня по жовтень.

Згідно з інформацією, це стане найнижчим піковим рівнем запасів щонайменше з 2011 року. Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe (GIE).

Низькі запаси стали наслідком того, що війна між США та Іраном призвела до припинення постачань зрідженого природного газу через Ормузьку протоку, якою зазвичай проходить близько 20% світових поставок СПГ.

Також на ситуацію вплинуло скорочення виробництва в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Сезон поповнення запасів для ЄС розпочався лише з 28% заповненості сховищ після особливо холодної зими. Це значно нижче звичайного рівня для цієї пори року. А наразі, за даними GIE, середній рівень заповнення становить 48%.

Аналітикиня Argus Media Наташа Філдінг зазначила, що ЄС перебуває на "критичному етапі літнього поповнення газових запасів у Європі". Вона додала: чим довше триватиме обмежена пропозиція СПГ, тим нижчими будуть європейські запаси перед зимою і тим вищою стане ймовірність різких стрибків цін узимку.

У неділю Європейська комісія заявила, що "поточний рівень запасів не викликає негайного занепокоєння щодо енергетичної безпеки". За словами речника Єврокомісії, чинний рівень запасів приблизно на 10% нижчий, ніж середній показник до енергетичної кризи, однак й споживання газу в ЄС скоротилося на 17%.

Єврокомісія рекомендувала країнам-членам заповнити сховища до 80%, а за певних умов – навіть до 75%, щоб не провокувати додаткове зростання цін.

Аналітикиня Goldman Sachs Саманта Дарт прогнозує, що якщо неушкоджені виробничі лінії на Рас-Лаффан вийдуть на повну потужність до кінця липня, то європейські газосховища завершать сезон закачування приблизно з 74% заповненості. Якщо ж це станеться лише наприкінці серпня, то Європа може увійти в зиму лише з 70% запасів.

Таким чином, Європа наразі активно готується до зими, через що й потребує великих запасів газу. Однак експерти очікують, що ближче до зими ціни на газ продовжать зростати. Особливо, якщо ця пора року виявиться холодною.

Що ще відомо про чинну ситуацію

Нагадаємо, що 26 червня, під час зустрічі європейських міністрів енергетики Литва, Латвія та Естонія закликали прискорити підготовку пропозицій щодо відмови від російської нафти. Зокрема, країни ЄС вже поступово відмовляються від російського газу

Водночас Катар планує протягом найближчих тижнів повністю відновити нормальні обсяги виробництва газу. Винятком стануть лише пошкоджені внаслідок війни в Ірані об'єкти.