Що відомо щодо Катару

За даними відстеження суден, щонайменше вісім порожніх газовозів зібралися біля комплексу Рас-Лаффан, про що пише Bloomberg.

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Ще один танкер у Перській затоці прямує до термінала. Водночас два інші судна, які пов'язані з Катаром, вже наближаються до східного входу в Ормузьку протоку.

Компанія QatarEnergy управляє Рас-Лаффан – найбільшим у світі експортним комплексом СПГ. Однак виробництво було значною мірою зупинене після того, як іранські удари пошкодили дві виробничі лінії, а війна на Близькому Сході призвела до майже повного припинення судноплавства через Ормузьку. протоку.

Подальше збільшення експорту залежить від безпечного проходу через протоку.

Протягом останнього тижня біля найбільшого комплексу СПГ зосередилася значна кількість порожніх СПГ-танкерів. QatarEnergy, яка торік забезпечила майже п'яту частину світового експорту скрапленого газу, проводить перевірку обладнання та необхідне технічне обслуговування, щоб підготуватися до швидкого нарощування виробництва.

Кілька виробничих ліній працюють зі зниженою потужністю, що дозволяє комплексу постачати газ сусіднім країнам, але водночас бути готовим оперативно збільшити обсяги виробництва, якщо це буде необхідно.

Катар планує протягом найближчих тижнів повністю відновити нормальні обсяги виробництва СПГ на неушкоджених частинах комплексу. Про це раніше заявляв прем'єр-міністр країни шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані в інтерв'ю Financial Times.

За даними відстеження суден, середній 10-денний обсяг експорту з Рас-Лаффану за останній місяць більш ніж подвоївся. Але він усе ще приблизно на 80% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

Таким чином, новини щодо угоди між Іраном та США, а також відновлення руку через Ормузьку протоку, позитивно впливають на багато галузей. Зокрема, на постачання нафти та газу.