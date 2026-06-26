Что известно о Катаре

По данным мониторинга судов, по меньшей мере восемь пустых газовозов собрались у комплекса Рас-Лаффан, о чем пишет Bloomberg.

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Еще один танкер в Персидском заливе направляется к терминалу. В то же время два других судна, связанных с Катаром, уже приближаются к восточному входу в Ормузский пролив.

Компания QatarEnergy управляет Рас-Лаффаном – крупнейшим в мире экспортным комплексом СПГ. Однако производство было в значительной степени остановлено после того, как иранские удары повредили две производственные линии, а война на Ближнем Востоке привела к почти полному прекращению судоходства через Ормузский пролив.

Дальнейшее увеличение экспорта зависит от безопасного прохода через пролив.

В течение последней недели у крупнейшего СПГ-комплекса скопилось значительное количество пустых СПГ-танкеров. QatarEnergy, которая в прошлом году обеспечила почти пятую часть мирового экспорта сжиженного газа, проводит проверку оборудования и необходимое техническое обслуживание, чтобы подготовиться к быстрому наращиванию производства.

Несколько производственных линий работают на пониженной мощности, что позволяет комплексу поставлять газ соседним странам, но при этом быть готовым оперативно увеличить объемы производства, если это будет необходимо.

Катар планирует в течение ближайших недель полностью восстановить нормальные объемы производства СПГ на неповрежденных частях комплекса. Об этом ранее заявлял премьер-министр страны шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в интервью Financial Times.

По данным мониторинга судов, средний 10-дневный объем экспорта из Рас-Лаффана за последний месяц более чем удвоился. Но он по-прежнему примерно на 80% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, новости о соглашении между Ираном и США, а также о возобновлении поставок через Ормузский пролив положительно сказываются на многих отраслях. В частности, на поставках нефти и газа.