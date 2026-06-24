Какую схему организовали злоумышленники

Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий в своем посте в Facebook.

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Организаторы незаконной схемы не особо и скрывались во время кражи газа. По словам Корецкого, для этого они проложили газопровод к многоквартирному дому.

Затем они подключились к газораспределительной системе без каких-либо разрешений и забирали газ, предназначенный для работы местной котельной.

Схему удалось раскрыть специалистам по безопасности "Нафтогаза" и "Газмереж". Но злоумышленники к тому времени успели похитить газа на 87,5 миллиона.

По нашим оценкам, ежегодные убытки от краж газа бытовыми потребителями исчисляются миллиардами гривен. Это следствие разнообразных схем и махинаций, с которыми мы боремся и системно наводим порядок,

– отметил Корецкий.

Он добавил, что все собранные материалы по этому делу уже переданы правоохранительным органам, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Пресс-секретарь полиции Черновицкой области Каролина Маришива в комментарии ZAXID.NET подтвердила, что по делу уже возбуждено уголовное производство.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины о краже имущества в крупных размерах.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства дела.

В то же время "Нафтогаз" намерен требовать компенсации причиненного ущерба, когда вина злоумышленников будет окончательно доказана.

Россия ежедневно атакует объекты газодобычи ракетами и дронами. Из-за этих ударов Украина вынуждена закупать дополнительные объемы импортного газа для обеспечения тепла. И в то же время отдельные граждане считают допустимым банально воровать газ,

– добавил Корецкий.

Глава "Нафтогаза" пообещал в ближайшее время назвать имена организаторов многомиллионной аферы.

Таким образом, борьбу с хищением газа в Украине сейчас ведут не только правоохранители, но и газовые компании. Ведь они, прежде всего, заинтересованы в возврате средств за украденный газ.

Напомним, недавно правоохранители раскрыли схему хищения газа, организованную бывшими должностными лицами "Укргаздобычи" и предпринимателями, которые завышали цены на материалы для добычи газа. Убытки оцениваются в более чем 295 миллионов.