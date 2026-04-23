Какую схему организовали злоумышленники?
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем сообщении в соцсетях.
По его словам, организатором сделки был основатель частных энергокомпаний, через которые реализовали электроэнергию. Он же фактически и контролировал эти фирмы.
Однако работал он не сам, а привлек к преступной схемы еще 4 участников энергорынка. Так он создал сеть подконтрольных компаний.
Через эти компании участники схемы поставляли электричество потребителям, но при этом системно манипулировали прогнозами:
- Злоумышленники умышленно занижали потребности в электроэнергии, хотя и знали, что фактически потребление будет намного больше.
- То есть в документах они показывали, что потребители требуют мало электроэнергии, а на самом деле продавали значительно больше.
В результате возникал дефицит – разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света,
– рассказал прокурор.
Более того, потребители платили злоумышленникам за свет полностью. Однако те не рассчитывались с государством, а присваивали эти средства и выводили их через свои компании и ФЛП.
Долг перед "Укрэнерго", который возникал в результате этого, они умышленно накапливали, искусственно создавая безнадежную задолженность компаний. После этого начинали процедуру банкротства. Затем эту схему повторяли на новой фирме.
Заметьте! В результате сделок общие убытки достигли более 447 миллионов гривен.
Что инкриминируют злоумышленникам?
Как сообщили в СБУ по материалам производства, в целом к схеме были причастны шесть человек, которые действовали в составе организованной группы.
Среди них были:
- руководители киевских энергопредприятий;
- руководители харьковских компаний, поставляющих электричество промышленности.
Правоохранители провели 26 обысков по местам жительства и ведения бизнеса подозреваемыми. Во время обысков изъяли:
- смартфоны;
- компьютерную технику;
- печати;
- рабочую документацию;
- и черновые записи с доказательствами преступлений.
Всем шестерым сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют организацию и пособничество в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, которое было совершено в особо крупных размерах или организованной группой.
Фото: Преступная схема задержанных / Прокуратура Украины
Обратите внимание! В настоящее время расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Какие еще незаконные схемы разоблачили правоохранители?
В конце прошлого года правоохранительные органы разоблачили схему незаконного использования электроэнергии без ее оплаты. По данным следствия, из-за этих действий НЭК "Укрэнерго" понесла убытки на сумму около 168 миллионов гривен. В рамках производства трем фигурантам сообщили о подозрении.
Следователи установили, что электроэнергию, которая должна была направляться на урегулирование небалансов, фактически использовали для обеспечения работы промышленного предприятия.
Отдельно Служба безопасности Украины вместе с Национальным антикоррупционным бюро разоблачили еще одну масштабную схему, связанную с хищением средств "Укрэнерго". По версии следствия, к ее организации причастен бывший заместитель председателя Харьковского областного совета. Речь идет об убытках на сумму более 58,44 миллиона гривен.