Какую схему организовали злоумышленники?

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем сообщении в соцсетях.

По его словам, организатором сделки был основатель частных энергокомпаний, через которые реализовали электроэнергию. Он же фактически и контролировал эти фирмы.

Однако работал он не сам, а привлек к преступной схемы еще 4 участников энергорынка. Так он создал сеть подконтрольных компаний.

Через эти компании участники схемы поставляли электричество потребителям, но при этом системно манипулировали прогнозами:

Злоумышленники умышленно занижали потребности в электроэнергии, хотя и знали, что фактически потребление будет намного больше.

То есть в документах они показывали, что потребители требуют мало электроэнергии, а на самом деле продавали значительно больше.

В результате возникал дефицит – разница между тем, что задекларировали, и тем, что реально использовали. Этот дефицит автоматически покрывало государство, чтобы потребители не остались без света,

– рассказал прокурор.

Более того, потребители платили злоумышленникам за свет полностью. Однако те не рассчитывались с государством, а присваивали эти средства и выводили их через свои компании и ФЛП.

Долг перед "Укрэнерго", который возникал в результате этого, они умышленно накапливали, искусственно создавая безнадежную задолженность компаний. После этого начинали процедуру банкротства. Затем эту схему повторяли на новой фирме.

Заметьте! В результате сделок общие убытки достигли более 447 миллионов гривен.

Что инкриминируют злоумышленникам?

Как сообщили в СБУ по материалам производства, в целом к схеме были причастны шесть человек, которые действовали в составе организованной группы.

Среди них были:

руководители киевских энергопредприятий;

руководители харьковских компаний, поставляющих электричество промышленности.

Правоохранители провели 26 обысков по местам жительства и ведения бизнеса подозреваемыми. Во время обысков изъяли:

смартфоны;

компьютерную технику;

печати;

рабочую документацию;

и черновые записи с доказательствами преступлений.

Всем шестерым сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют организацию и пособничество в присвоении имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, которое было совершено в особо крупных размерах или организованной группой.

Фото: Преступная схема задержанных / Прокуратура Украины

Обратите внимание! В настоящее время расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

