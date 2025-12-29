Как организовали преступную схему?

Три человека уже получили подозрения. Детали сообщили в понедельник, 29 декабря, в Офисе Генерального прокурора, передает 24 Канал.

Предназначенную для урегулирования небалансов электроэнергию поставщика фактически использовали для производственных нужд промышленного предприятия. В то же время средства за ее потребление не платили, а предусмотренные для расчетов финансы оставались на счетах предприятия.

По данным Нацполиции, в августе 2020 года между субъектами хозяйствования заключили договор на поставку, который служил формальным прикрытием преступной схемы.

Все стороны осознавали, что фактическая оплата за потребленную электроэнергию осуществляться не будет, а финансовые потери будет нести государственная компания,

– говорится в сообщении.

По данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тысяч мегаватт-часов электроэнергии, общая стоимость которой составляет более 168 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски: смотрите фото

Кому сообщили о подозрении?

В рамках уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по местам осуществления хозяйственной деятельности предприятий, проживания фигурантов и в их транспортных средствах.

Во время следственных действий изъяли документацию и другие вещественные доказательства. За завладение имуществом в особо крупных размерах (грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества) подозрение получили:

экс-руководитель промышленного предприятия, который был подписантом договоров и организатором потребления электроэнергии без оплаты;

руководитель и основатель энергоснабжающей компании, который обеспечил реализацию преступной схемы.

Кроме того, о подозрении за злоупотребление служебным положением сообщили бывшему должностному лицу госкомпании, который не принял предусмотренных законом мер реагирования. Ему грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Досудебное расследование продолжается. Полиция устанавливает полный круг лиц, причастных к преступной схеме, и документирует все эпизоды противоправной деятельности,

– пишут в полиции.

