Як організували злочинну схему?

Троє осіб уже отримали підозри. Деталі повідомили в понеділок, 29 грудня, в Офісі Генерального прокурора, передає 24 Канал.

Дивіться також Чому українські АЕС знижують потужність через російські атаки та як це впливає на відключення світла

Призначену для врегулювання небалансів електроенергію постачальника фактично використовували для виробничих потреб промислового підприємства. Водночас кошти за її споживання не сплачували, а передбачені для розрахунків фінанси залишалися на рахунках підприємства.

За даними Нацполіції, у серпні 2020 року між суб'єктами господарювання уклали договір на постачання, який слугував формальним прикриттям злочинної схеми.

Усі сторони усвідомлювали, що фактична оплата за спожиту електроенергію здійснюватися не буде, а фінансові втрати нестиме державна компанія,

– йдеться в повідомленні.

За даними слідства, безпідставно відпущено понад 82 тисяч мегават-годин електроенергії, загальна вартість якої становить понад 168 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели обшуки: дивіться фото

Кому повідомили про підозру?

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 12 обшуків за місцями здійснення господарської діяльності підприємств, проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах.

Під час слідчих дій вилучили документацію та інші речові докази. За заволодіння майном в особливо великих розмірах (загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) підозру отримали:

екскерівник промислового підприємства, який був підписантом договорів та організатором споживання електроенергії без оплати;

керівник і засновник енергопостачальної компанії, який забезпечив реалізацію злочинної схеми.

Окрім того, про підозру за зловживання службовим становищем повідомили колишньому посадовцю держкомпанії, який не вжив передбачених законом заходів реагування. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює повне коло осіб, причетних до злочинної схеми, та документує всі епізоди протиправної діяльності,

– пишуть у поліції.

Інші новини про енергетику України: