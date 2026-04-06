Какую схему разоблачили в Укргаздобыче?

По данным дела, организовали хищение газа бывшие должностные лица компании и предприниматели, которые были связаны с ними, рассказывает СБУ.

В ходе расследования правоохранители установили, что подозреваемые присваивали средства, которые выделялись на закупки государственной компании. Они искусственно завышали стоимость материалов, необходимых для добычи газа, чтобы нажиться на разнице.

Установлено, что подконтрольные фигурантам частные компании покупали у производителей и официальных поставщиков в Украине химические примеси и другую продукцию по рыночным ценам, а потом продавали их АО "Укргаздобыча" по ценам, завышенным в 2 – 3 раза,

– отмечают в СБУ.

Прибыль, полученную от таких махинаций, участники преступной схемы, распределяли потом между собой.

Как установила судебно-экономическая экспертиза, такой преступной сделкой подозреваемые нанесли государству ущерб на более 295 миллионов гривен.

Сейчас правоохранители объявили о подозрении по этому делу двум людям:

служащему Укргаздобычи, который организовал тендер по закупкам;

и руководителю частного общества.

Им инкриминируют присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по статье 191 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения,

– добавили в СБУ.

Важно! Правоохранители продолжают досудебное расследование. Сейчас проводят мероприятия, чтобы привлечь к ответственности всех участников преступной схемы.

Какую схему разоблачили в Сумах и Виннице?

Также недавно специалисты по безопасности разоблачили масштабную схему по хищению газа в Сумах и Виннице, пишет ООО "Газораспределительные сети Украины".

Правоохранители провели 25 обысков и обнаружили доказательства незаконной сделки:

на территории сумского предприятия подтвердили несанкционированное вмешательство в работу прибора учета;

на территории винницкого – возможное место незаконной врезки в газораспределительную сеть.

Следствие предварительно установило, что с помощью таких действий в течение 3 месяцев 2025 года через газозаправочные станции незаконно выкачали 225 тысяч метров кубических природного газа на сумму 6,3 миллиона гривен.

Заметьте! Участники сделки должны заплатить 56,6 миллиона гривен штрафов на основании составленных актов о нарушениях.

