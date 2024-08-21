Раніше на два місяці: запаси газу в Європі досягли зимового рівня

Уже 19 серпня газові сховища Європи були заповнені на 90%. Країни ЄС змогли накопичити потрібний газ на зиму на два місяці раніше ніж зазвичай.

Газові сховища Європи

Показники цього року значно вищі ніж п'ятирічної давності, проте трохи менші ніж минулоріч. Так сталося через уповільнення постачань улітку.

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Попри це Європа досі сикається із ризиками пов'язаними із раптовими перебоями постачання. Тому нині обговорюються можливості замінити російський трубопровідний газ після того, як закінчиться термін дії транзитної угоди між Україною й Росією.

Нині Норвегія, є найбільшим постачальником газу в Європі. Вона вступає в період масштабного технічного обслуговування, що тримає трейдерів у стані підвищеної готовності.

Будь-які перебої або незаплановані продовження термінів технічного обслуговування, найімовірніше, викличуть нервову реакцію ринку,

– сказав аналітик Rystad Крістоф Хальсер.

Тож експорт з Норвегії є зараз дуже важливим, тому що Європа скорочує імпорт зрідженого природного газу.