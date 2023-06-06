30 мільйонів за день: стало відомо скільки заробляють майнери

Після збільшення попиту на простір блоку, доходи майнерів почали зростати зі стрімкою швидкістю. Нині їх денний заробіток становить 29,6 мільйона на день.

Скільки майнери заробляють за день

З січня по травень 2023 року спостерігається позитивна тенденція на збільшення щоденного заробітку від 16 мільйонів доларів до 29,6 мільйона гривень. Найбільші доходи спостерігалися 8 березня – 41,7 мільйона доларів.

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Загальні обсяги комісій рекордно зросли після запровадження протоколу Ordinals та активного розміщення записів у блокчейні біткойна. У травні загальний обсяг комісій досяг 5-річного максимуму в 13,4 біткойна на годину.

Як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору

20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів.

До слова, адреса криптовалютного гаманця інвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

Автором проєкту RefundCoin став учасник криптоспільноти під ніком "Blurr.Eth", який відомий своїми маніпуляціями з ціною на NFT #9998 з колекції криптопанків.