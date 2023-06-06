30 миллионов в день: стало известно сколько зарабатывают майнеры

6 июня 2023, 12:00
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YCharts

После увеличения спроса на пространство блока доходы майнеров начали расти с стремительной скоростью. В настоящее время их дневной заработок составляет 29,6 миллиона в день.

Сколько майнеры зарабатывают за день

С января по май 2023 года наблюдается положительная тенденция на увеличение ежедневного заработка от 16 миллионов долларов до 29,6 миллиона гривен. Самые большие доходы наблюдались 8 марта – 41,7 миллиона долларов.

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Общие объемы комиссий рекордно выросли после введения протокола Ordinals и активного размещения записей в блокчейне биткойна. В мае общий объем комиссий достиг 5-летнего максимума. в 13,4 биткойна в час.

Напомним! Активность уникальных адресов в сети биткойна остается незначительной, это типично для периодов выхода из медвежьего рынка, хотя сейчас большой на пространство блока все еще наблюдается. В настоящее время количество активных адресов составляет около 772 000 в день.

Как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору

  • 20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1327042 долларов.
  • К слову, адрес криптовалютного кошелька инвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.
  • Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.
WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисе биржи.
Автор: Тетяна Стельмах