30 миллионов в день: стало известно сколько зарабатывают майнеры

После увеличения спроса на пространство блока доходы майнеров начали расти с стремительной скоростью. В настоящее время их дневной заработок составляет 29,6 миллиона в день.

Сколько майнеры зарабатывают за день

С января по май 2023 года наблюдается положительная тенденция на увеличение ежедневного заработка от 16 миллионов долларов до 29,6 миллиона гривен. Самые большие доходы наблюдались 8 марта – 41,7 миллиона долларов.

Читайте также Гонконг и ОАЭ объединили усилия по регулированию криптовалют.

Общие объемы комиссий рекордно выросли после введения протокола Ordinals и активного размещения записей в блокчейне биткойна. В мае общий объем комиссий достиг 5-летнего максимума. в 13,4 биткойна в час.

Как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору

20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1327042 долларов.

К слову, адрес криптовалютного кошелька инвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.