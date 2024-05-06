Зарплати міністрів: скільки отримує Шмигаль

Оприлюднено зарплати українських урядовців за квітень. Деякі з них отримали фактичну виплату понад 100 тисяч гривень.

Яку зарплату отримали представники уряду

Фактично, за квітень Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль отримав 77 404,77 гривні. При цьому, нарахована заробітна плата становила 96 155 гривень, а от податки сягнули – 18 750,23 гривні.

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Трохи менша фактична заробітна плата у Міністра економіки та першої віце-прем'єр-міністра України Юлії Свириденко – 72 207,39 гривні. Інші урядовці отримали такі "чисті" зарплати у квітні:

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Ольга Стефанішина – 80 842,68 гривень.

– Ольга Стефанішина – 80 842,68 гривень. Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – Ірина Верещук – 77 404,77 гривень.

– Ірина Верещук – 77 404,77 гривень. Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України – Михайло Федоров – 77 404,77 гривні.

– Михайло Федоров – 77 404,77 гривні. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України – Олександр Кубраков – 77 404,77 гривні.

– Олександр Кубраков – 77 404,77 гривні. Міністр КМУ – Олег Немчінов – 72 196,42 гривні.

– Олег Немчінов – 72 196,42 гривні. Держсекретар КМУ – Олександр Ярема – 110 128,90 гривні.

– Олександр Ярема – 110 128,90 гривні. Перший заступник держсекретаря КМУ – Констянтин Мар'євич – 82 357,33 гривні.

– Констянтин Мар'євич – 82 357,33 гривні. Заступник держсекретаря КМУ – Олег Войтович – 99 735 гривні.

– Олег Войтович – 99 735 гривні. Заступник держсекретаря КМУ – Павло Полянський – 92 165,50 гривні.

– Павло Полянський – 92 165,50 гривні. Заступник держсекретаря КМУ – Олександр Яременко – 102 546,09 гривні.

– Олександр Яременко – 102 546,09 гривні. Заступник держсекретаря КМУ – Володимир Федорчук – 102 707,09 гривні.

Які податки заплатили урядовці

Міністр економіки та перша віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко сплатила зі своєї заробітної плати податки на суму 17 491,23 гривні. Своєю чергою, у віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішин ця сума склала – 19 583,92 гривні. Інші представники уряду сплатили податки у сумі: