Ситуація на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько зауважує, що курсовий рух на ВРУ майже не відобразився на готівковому ринку – тут протягом тижня вартість долара коливалася в межах вузького діапазону 39,75 – 39,85 гривні за долар.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Як і очікувалося, в перші дні травня спостерігалося пожвавлення попиту на валюту з боку населення, проте воно не було драматичним та не змогло порушити курсову стабільність на ринку.

Зверніть увагу, що протягом минулого тижня обсяг інтервенцій Національного банку склав 508 мільйона доларів, що лише на 24 мільйони доларів менше, ніж тижнем раніше.

Помʼякшення валютних обмежень

Наприкінці тижня НБУ оголосив про великий пакет пом’якшення валютних обмежень. Усі вони стосуються бізнесу та не змінюють валютних правил для населення. Разом з цим, на думку Золотько, найближчими днями на ВРУ слід очікувати зростання попиту на іноземну валюту.

Впевнена, що регулятор точно розрахував потенційні наслідки й має достатньо ресурсів, щоб забезпечити додатковий попит інтервенціями. Але волатильність на ринку цього тижня може зрости,

– додає банкірка.

Яким буде курс долара цього тижня

Сьогодні, 6 травня, на готівковому ринку найнижчий курс купівлі та продажу долара в обмінниках – 39,33 гривні та 39,85 гривні відповідно.

На мою думку, протягом цього тижня вартість американського долара у готівковому сегменті ринку коливатиметься в межах діапазону 39,60 – 40,30 гривні за долар,

– прогнозує Анна Золотько.